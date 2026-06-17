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Ash-Shuará
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
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Dijeron: “¿Acaso vamos a creerte, siendo que solo te siguen los más miserables?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.