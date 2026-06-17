Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Shuará
108
26:108
فاتقوا الله واطيعون ١٠٨
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨
ﳑ
ﳒ
ﳓ
ﳔ
tengan temor de Dios y síganme.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Qurtubi
فاتقوا الله أي فاستتروا بطاعة الله تعالى من عقابه .[ ص: 112 ] وأطيعون فيما آمركم به من الإيمان .