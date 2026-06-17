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Ash-Shuará
106
26:106
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦
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Su hermano Noé les dijo: “Tengan temor de Dios,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦)
] كاتێك نوح -
صلی الله علیه وسلم
- (لهبهر ئهوهی له هۆزو نهتهوهی خۆیان بوو خوای گهوره به برا ناوی ئهبات) پێی وتن: ئایا بۆ تهقوای خوای گهوره ناكهن و واز له پهرستنی ئهو بتانه ناهێنن و شوێن من ناكهون.