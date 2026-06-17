Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Shuará
105
26:105
كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
El pueblo de Noé desmintió a los Mensajeros[1].
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir al-Tabari
يقول تعالى ذكره:
( كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ )
رسل الله الذين أرسلهم إليهم