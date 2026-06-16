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Ash-Shuará
102
26:102
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
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¡Ojalá se nos diera otra oportunidad [de retornar a la vida mundanal] para poder ser de los creyentes!”
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 26:102 hasta 26:103
Если бы мы вернулись в мирскую жизнь, то сумели бы спастись от наказания и заслужить щедрое вознаграждение. Увы! Увы! Желаниям адских мучеников будет не суждено сбыться, потому что наказание Последней жизни никогда не будет отсрочено.