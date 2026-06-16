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Ash-Shuará
100
26:100
فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
ﲞ
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
No tenemos a nadie que pueda interceder por nosotros[1],
1
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.