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91:9
قد افلح من زكاها ٩
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩

٩

¡Será bienaventurado quien purifique su alma [apartándola de los pecados],
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.