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91:8
فالهمها فجورها وتقواها ٨
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨
فَأَلۡهَمَهَا
فُجُورَهَا
وَتَقۡوَىٰهَا
٨
[Dios] le enseñó [al ser humano] a distinguir entre el pecado y la conciencia de Dios.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
91:8
فالهمها فجورها وتقواها ٨
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨
فَأَلۡهَمَهَا
فُجُورَهَا
وَتَقۡوَىٰهَا
٨
[Dios] le enseñó [al ser humano] a distinguir entre el pecado y la conciencia de Dios.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.