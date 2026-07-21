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91:8
فالهمها فجورها وتقواها ٨
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨

٨

[Dios] le enseñó [al ser humano] a distinguir entre el pecado y la conciencia de Dios.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.