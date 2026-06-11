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Ash-Sháms
7
91:7
ونفس وما سواها ٧
وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
وَنَفۡسٖ
وَمَا
سَوَّىٰهَا
٧
por el alma y su armonía,
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 91:6 hasta 91:7
Здесь имеется в виду, что Аллах выровнял и расширил землю, позволив тем самым людям использовать ее для своих нужд. Альтернативный перевод этого аята гласит: «Клянусь землей и тем, как она распростерта!»
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran