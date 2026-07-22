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91:14
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ١٤
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ١٤

١٤

Pero desmintieron al Mensajero y mataron a la camella. Entonces, su Señor los destruyó a todos, por lo que cometieron, con un castigo arrasador,
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