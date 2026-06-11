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Ash-Sháms
13
91:13
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ١٣
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَـٰهَا ١٣
فَقَالَ
لَهُمۡ
رَسُولُ
ٱللَّهِ
نَاقَةَ
ٱللَّهِ
وَسُقۡيَٰهَا
١٣
El Mensajero de Dios [Sálih] los previno: “No maten a la camella de Dios [enviada como milagro] y déjenla abrevar libremente”.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ﴾ صَالِح ﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ﴾ أَيْ ذَرُوهَا ﴿وَسُقۡیَـٰهَا ١٣﴾ شُرْبهَا فِي يَوْمهَا وَكَانَ لَهَا يَوْم وَلَهُمْ يَوْم
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran