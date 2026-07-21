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91:13
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ١٣
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَـٰهَا ١٣

١٣

El Mensajero de Dios [Sálih] los previno: “No maten a la camella de Dios [enviada como milagro] y déjenla abrevar libremente”.
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