Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
91:12
اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢

١٢

Cuando el más opresor de ellos se prestó para matar a la camella.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.