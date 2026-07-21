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91:12
اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢
إِذِ
ٱنۢبَعَثَ
أَشۡقَىٰهَا
١٢
Cuando el más opresor de ellos se prestó para matar a la camella.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
91:12
اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢
إِذِ
ٱنۢبَعَثَ
أَشۡقَىٰهَا
١٢
Cuando el más opresor de ellos se prestó para matar a la camella.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.