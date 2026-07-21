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91:11
كذبت ثمود بطغواها ١١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِطَغۡوَىٰهَآ
١١
El pueblo de Zamud rechazó el Mensaje por soberbia.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
91:11
كذبت ثمود بطغواها ١١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِطَغۡوَىٰهَآ
١١
El pueblo de Zamud rechazó el Mensaje por soberbia.
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