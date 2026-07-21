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91:10
وقد خاب من دساها ١٠
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠

١٠

pero será un desventurado quien la abandone a sus pasiones!
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Lecciones
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