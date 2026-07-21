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91:10
وقد خاب من دساها ١٠
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠
وَقَدۡ
خَابَ
مَن
دَسَّىٰهَا
١٠
pero será un desventurado quien la abandone a sus pasiones!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
91:10
وقد خاب من دساها ١٠
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠
وَقَدۡ
خَابَ
مَن
دَسَّىٰهَا
١٠
pero será un desventurado quien la abandone a sus pasiones!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.