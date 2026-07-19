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091

91. Ash-Sháms

El Sol

En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
91:1
والشمس وضحاها ١
وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا ١

١

Juro por el Sol cuando resplandece,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.