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As-Sáffat
8
37:8
لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ٨
لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨
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para que no puedan escuchar lo que revelo a la asamblea más elevada [de ángeles y para que, si lo intentan,] les sean arrojados [los astros] por todas partes,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.