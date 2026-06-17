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As-Sáffat
7
37:7
وحفظا من كل شيطان مارد ٧
وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧
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como protección contra todo demonio rebelde,
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وحفظا )
أي : وحفظناها حفظا
( من كل شيطان مارد )
متمرد يرمون بها .