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As-Sáffat
5
37:5
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
ﱔ
ﱕ
el Señor de los cielos, de la Tierra, de todo cuanto existe entre ellos; el Señor de los amaneceres[1].
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.