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37:181
وسلام على المرسلين ١٨١
وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨١

١٨١

¡Que la paz sea con todos los Mensajeros!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.