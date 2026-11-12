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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Sáffat Ayah 180
As-Sáffat
180
37:180
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ١٨٠
سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠
سُبۡحَٰنَ
ﳉ
رَبِّكَ
ﳊ
رَبِّ
ﳋ
ٱلۡعِزَّةِ
ﳌ
عَمَّا
ﳍ
يَصِفُونَ
ﳎ
١٨٠
ﳏ
¡Glorificado sea tu Señor, el dueño del poder absoluto! Él está por encima de lo que Le atribuyen.
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