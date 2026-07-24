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37:180
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ١٨٠
سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠

١٨٠

¡Glorificado sea tu Señor, el dueño del poder absoluto! Él está por encima de lo que Le atribuyen.
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