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As-Sáffat
18
37:18
قل نعم وانتم داخرون ١٨
قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ ١٨
قُلۡ
نَعَمۡ
وَأَنتُمۡ
دَٰخِرُونَ
١٨
Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Sí, y sufrirán una gran humillación”.
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