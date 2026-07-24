Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
37:179
وابصر فسوف يبصرون ١٧٩
وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩

١٧٩

y observa, que ya pronto verán [el castigo que les aguarda].
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.