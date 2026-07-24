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37:179
وابصر فسوف يبصرون ١٧٩
وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩
وَأَبۡصِرۡ
فَسَوۡفَ
يُبۡصِرُونَ
١٧٩
y observa, que ya pronto verán [el castigo que les aguarda].
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
37:179
وابصر فسوف يبصرون ١٧٩
وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩
وَأَبۡصِرۡ
فَسَوۡفَ
يُبۡصِرُونَ
١٧٩
y observa, que ya pronto verán [el castigo que les aguarda].
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.