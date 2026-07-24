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37:178
وتول عنهم حتى حين ١٧٨
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍۢ ١٧٨

١٧٨

Apártate [¡Oh, Mujámmad!] de los que rechazan el Mensaje por un tiempo,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.