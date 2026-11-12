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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Sáffat Ayah 177
As-Sáffat
177
37:177
فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ١٧٧
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٧
فَإِذَا
ﲹ
نَزَلَ
ﲺ
بِسَاحَتِهِمۡ
ﲻ
فَسَآءَ
ﲼ
صَبَاحُ
ﲽ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲾ
١٧٧
ﲿ
¡Qué terrible despertar les aguardaría a los que fueron advertidos, si Mi castigo se desencadenase sobre ellos [como pretenden]!
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