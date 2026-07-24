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37:177
فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ١٧٧
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٧
فَإِذَا
نَزَلَ
بِسَاحَتِهِمۡ
فَسَآءَ
صَبَاحُ
ٱلۡمُنذَرِينَ
١٧٧
¡Qué terrible despertar les aguardaría a los que fueron advertidos, si Mi castigo se desencadenase sobre ellos [como pretenden]!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
37:177
فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ١٧٧
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٧
فَإِذَا
نَزَلَ
بِسَاحَتِهِمۡ
فَسَآءَ
صَبَاحُ
ٱلۡمُنذَرِينَ
١٧٧
¡Qué terrible despertar les aguardaría a los que fueron advertidos, si Mi castigo se desencadenase sobre ellos [como pretenden]!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.