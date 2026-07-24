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37:177
فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ١٧٧
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٧

١٧٧

¡Qué terrible despertar les aguardaría a los que fueron advertidos, si Mi castigo se desencadenase sobre ellos [como pretenden]!
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