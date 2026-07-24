Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Traducción
37:176
افبعذابنا يستعجلون ١٧٦
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٦
أَفَبِعَذَابِنَا
يَسۡتَعۡجِلُونَ
١٧٦
¿Acaso quieren que se precipite Mi castigo?
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
37:176
افبعذابنا يستعجلون ١٧٦
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٦
أَفَبِعَذَابِنَا
يَسۡتَعۡجِلُونَ
١٧٦
¿Acaso quieren que se precipite Mi castigo?
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.