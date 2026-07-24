Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
37:176
افبعذابنا يستعجلون ١٧٦
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٦

١٧٦

¿Acaso quieren que se precipite Mi castigo?
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.