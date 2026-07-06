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As-Sáffat
172
37:172
انهم لهم المنصورون ١٧٢
إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٧٢
إِنَّهُمۡ
لَهُمُ
ٱلۡمَنصُورُونَ
١٧٢
que serían auxiliados,
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
kwamba watapata usaidizi juu ya maadui zao, kwa hoja na nguvu,