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37:171
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ١٧١
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١

١٧١

Fue decretado para Mis siervos Mensajeros
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.