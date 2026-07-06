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As-Sáffat
170
37:170
فكفروا به فسوف يعلمون ١٧٠
فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠
فَكَفَرُواْ
بِهِۦۖ
فَسَوۡفَ
يَعۡلَمُونَ
١٧٠
Pero cuando les llegó lo negaron. ¡Ya verán [el castigo que les aguarda]!
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العربية
Al-Qurtubi
فكفروا به أي بالذكر . والفراء يقدره على حذف ، أي : فجاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - بالذكر فكفروا به . وهذا تعجيب منهم ، أي : فقد جاءهم نبي وأنزل عليهم كتاب فيه بيان ما يحتاجون إليه فكفروا وما وفوا بما قالوا .فسوف يعلمون قال الزجاج : يعلمون مغبة كفرهم .