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37:170
فكفروا به فسوف يعلمون ١٧٠
فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠

١٧٠

Pero cuando les llegó lo negaron. ¡Ya verán [el castigo que les aguarda]!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.