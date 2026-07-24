Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
37:169
لكنا عباد الله المخلصين ١٦٩
لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٩

١٦٩

sin duda seríamos fervientes siervos de Dios”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.