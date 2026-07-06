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As-Sáffat
168
37:168
لو ان عندنا ذكرا من الاولين ١٦٨
لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًۭا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٨
لَوۡ
أَنَّ
عِندَنَا
ذِكۡرٗا
مِّنَ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦٨
“Si nos llegara el Mensaje como les llegó a los pueblos anteriores,
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Ewe Mtume! Lau vingalitujia vitabu na Manabii vile vilivyowajia wa mwanzo kabla yetu,