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لو ان عندنا ذكرا من الاولين ١٦٨
لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًۭا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٨

١٦٨

“Si nos llegara el Mensaje como les llegó a los pueblos anteriores,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.