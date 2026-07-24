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37:167
وان كانوا ليقولون ١٦٧
وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ١٦٧

١٦٧

Solían decir [los idólatras, antes de que tú ¡Oh, Mujámmad! fueras enviado a ellos]:
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.