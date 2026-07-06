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As-Sáffat
165
37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلصَّآفُّونَ
١٦٥
y nos ordenamos en filas [para adorar a nuestro Señor].
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 37:164 hasta 37:165
Словно опровергая лживые утверждения многобожников, ангелы свидетельствуют о том, что они являются покорными рабами Аллаха и не ослушаются Его даже в самых незначительных вещах. Каждый из ангелов знает свое место и свои обязанности. Они выполняют эти обязанности самым совершенным образом, не допуская ни излишеств, ни упущений. При этом они знают, что вся власть принадлежит Аллаху и что сами они не властны ни над одним из творений Господа. Они говорят: