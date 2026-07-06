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37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّآ
إِلَّا
لَهُۥ
مَقَامٞ
مَّعۡلُومٞ
١٦٤
[Los ángeles dicen:] “No hay entre nosotros quien no tenga un lugar asignado,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّآ
إِلَّا
لَهُۥ
مَقَامٞ
مَّعۡلُومٞ
١٦٤
[Los ángeles dicen:] “No hay entre nosotros quien no tenga un lugar asignado,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.