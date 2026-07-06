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As-Sáffat
163
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
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a quien Dios permitió que se desvíe y arda en el fuego del Infierno.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( إلا من هو صال الجحيم )
إلا من قدر الله أنه سيدخل النار ،
أي :
سبق له في علم الله الشقاوة .