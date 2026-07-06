Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣

١٦٣

a quien Dios permitió que se desvíe y arda en el fuego del Infierno.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.