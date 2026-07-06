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As-Sáffat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
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Ustedes [¡oh, idólatras!] y lo que adoran en lugar de Dios
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 37:160 hasta 37:162
Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих.