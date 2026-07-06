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37:160
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠

١٦٠

Excepto los siervos fieles de Dios [que no le asocian nada ni lo describen como no es propio de Él].
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.