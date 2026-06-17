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As-Sáffat
16
37:16
ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ١٦
أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦
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¿acaso cuando muramos y seamos polvo y huesos, seremos resucitados?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.