Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩

١٥٩

¡Glorificado sea Dios! Él está por encima de lo que Le atribuyen.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.