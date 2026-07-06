Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Sáffat
158
37:158
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨
وَجَعَلُواْ
بَيۡنَهُۥ
وَبَيۡنَ
ٱلۡجِنَّةِ
نَسَبٗاۚ
وَلَقَدۡ
عَلِمَتِ
ٱلۡجِنَّةُ
إِنَّهُمۡ
لَمُحۡضَرُونَ
١٥٨
También inventaron un parentesco entre Dios y los yinn, pero los yinn saben bien que comparecerán [ante Dios] para ser juzgados.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا
] ئهیانووت: خوای گهوره لهگهڵ جنیهكاندا نهسهب له نێوانیاندا ههیه (وَالْعِيَاذُ بِالله) ئهیانووت: ژن و ژنخوازی له نێوانیاندا ههیه خوای گهوره داوای جنی كردووه جنیان داوهتهوه خوای گهورهو مهلائیكهتیش لهو بووه (وَالْعِيَاذُ بِالله) [
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨)
] له كاتێكدا كه جنیه كافرهكانیش ئهزانن ئامادهی ئاگری دۆزهخ و سزای خوای گهوره ئهبن لهسهر ئهم درۆ ههڵبهستنانه.