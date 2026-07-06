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As-Sáffat
157
37:157
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧
فَأۡتُواْ
بِكِتَٰبِكُمۡ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
١٥٧
Traigan entonces el libro[1], si son veraces.
1
Tafsires
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Lecciones
Reflexiones.
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Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Если человек делает заявления, которые не опираются на убедительные доказательства, то он либо сознательно говорит неправду, либо разглагольствует без всякого знания.