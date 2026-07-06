Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
37:157
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧

١٥٧

Traigan entonces el libro[1], si son veraces. 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.