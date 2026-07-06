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As-Sáffat
156
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
أَمۡ
لَكُمۡ
سُلۡطَٰنٞ
مُّبِينٞ
١٥٦
¿O acaso tienen una prueba válida [de lo que afirman]?
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
নাকি তোমাদের কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্ৰমাণ আছে?