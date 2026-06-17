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As-Sáffat
15
37:15
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
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Y dicen: “Esto no es más que hechicería evidente,
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ومن العجب أيضا،
قولهم للحق لما جاءهم:
{ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ }
فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها، وهو الحق، في رتبة أخس الأشياء وأحقرها.