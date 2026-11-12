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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Sáffat Ayah 140
As-Sáffat
140
37:140
اذ ابق الى الفلك المشحون ١٤٠
إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٤٠
إِذۡ
ﲀ
أَبَقَ
ﲁ
إِلَى
ﲂ
ٱلۡفُلۡكِ
ﲃ
ٱلۡمَشۡحُونِ
ﲄ
١٤٠
ﲅ
Cuando se fugó en el barco abarrotado
1
,
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